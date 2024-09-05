Риелтор Никитина посоветовала брать в банках справку о полном погашении ипотеки

Риелтор Екатерина Никитина перечислила ошибки, которые зачастую допускают россияне при закрытии ипотеки. Об этом сообщило РИАМО.

По словам эксперта, распространенное упущение — не взять справку о полном погашении кредита.

«Такая мера точно не будет лишней, так как сотрудники финансовых организаций иногда забывают подать соответствующие данные в бюро кредитных историй», — пояснила специалист.

Еще одной частой ошибкой Никитина назвала неправильный размер последнего платежа. Он может отличаться от привычной ежемесячной суммы, добавила газета «Петербургский дневник».

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