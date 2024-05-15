Риелтор Бендриков: продавцам квартир сейчас приходится значительно снижать цены | 360°

15 мая 2024, 18:42
Риелтор Бендриков: продавцам квартир сейчас приходится значительно снижать цены
Сейчас на рынке недвижимости настало так называемое время покупателей. Продавцы квартир по разным причинам вынуждены снижать цены, сообщил риелтор Олег Бендриков в беседе с «Ридусом».
По словам эксперта, сниженный спрос на жилье возник на фоне высоких ипотечных ставок и увеличения суммы первого взноса. Квартиры в новостройках продаются сейчас с большими скидками, поскольку реализовать их становится все сложнее.
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Так, покупатели могут получить скидку до 10% вне зависимости от способа оплаты — с помощью ипотеки или за наличные.
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