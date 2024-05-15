Общество 15 мая 2024, 12:05 Ресторатор Сысоев: общение с пьяным гостем на равных — частая ошибка барменов

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Ресторатор Александр Сысоев рассказал о частой ошибке барменов, которая может привести к ссоре с пьяным гостем. При отказе в новой порции алкоголя не стоит разговаривать с клиентом на равных, отметил эксперт в беседе с сайтом «Сноб».

По его словам, нетрезвый человек имеет завышенное чувство собственного достоинства.

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«Он начинает думать, что он самый крутой в баре, а за стойкой его решили поучить жизни. Например, сотрудник бара говорит гостю: „Братишка, ты пьян, тебе, пожалуй, хватит“. На что гость отвечает: „Кто ты вообще такой, чтобы мне указывать?!“ И все. Конфликт уже начался», — пояснил специалист.

Работнику заведения важно объяснять причину своих действий и не осуждать посетителя, добавил Сысоев.