Реставрацию бывшего особняка Мессонье в Петербурге завершат к концу 2029 года

Реставрацию бывшего особняка Мессонье, который расположен на Кожевенной линии, 38, закончат к концу 2029 года. Сейчас специалисты разрабатывают проектную документацию, необходимую для его восстановления. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Комитет выдал разрешение на выполнение научно-исследовательских работ и изысканий в рамках подготовки проектной документации, направленной на сохранение здания, прошлой осенью. А в феврале прошлого года уже выдали задание на разработку проектной документации, связанной с реставрацией, ремонтом и приспособлением объекта для современных нужд.