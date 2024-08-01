Реставрацию бывшего особняка Мессонье в Петербурге завершат к концу 2029 года

Реставрацию бывшего особняка Мессонье, который расположен на Кожевенной линии, 38, закончат к концу 2029 года. Сейчас специалисты разрабатывают проектную документацию, необходимую для его восстановления. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Комитет выдал разрешение на выполнение научно-исследовательских работ и изысканий в рамках подготовки проектной документации, направленной на сохранение здания, прошлой осенью. А в феврале прошлого года уже выдали задание на разработку проектной документации, связанной с реставрацией, ремонтом и приспособлением объекта для современных нужд.

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