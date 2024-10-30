Репродуктолог Милютина: повысить рождаемость в России с переводом женщин на удаленку вряд ли удастся

Повысить рождаемость в России с переводом женщин на удаленку вряд ли удастся, тут важна экономическая составляющая. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщила врач-репродуктолог Мария Милютина.

Ранее участники движения «Ветераны России» высказали предложение о переводе работающих женщин на удаленную работу в целях повышения рождаемости в стране.

Медик считает, что такой перевод не устранит финансовые факторы, затрудняющие рождение детей.

«Учитывая, что для рождения детей важна еще и экономическая обстановка, здесь мы ее только ухудшим этим», — сказала врач.

Репродуктолог и кандидат медицинских наук Ринат Темирбулатов считает, что высвобождение времени может помочь улучшить демографическую ситуацию. По его словам, чем меньше женщины работают, тем больше у них времени на реализацию репродуктивной функции.