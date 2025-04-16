Редактор Насонова: в России наблюдается расцвет детской литературы

В России наблюдается расцвет детской литературы. По словам литературного редактора детского издательства Аллы Насоновой, запреты и ограничения не нужны — выбор делает читатель. Об этом написало ИА НСН .

Она подчеркнула: «Именно российская детская литература сейчас является прекрасным образцом во всех возрастных категориях».

По ее мнению, знакомить детей с иностранной литературой необходимо. Любимые книги советских детей — иностранные произведения, например, «Приключения Чиполлино», «Пеппи Длинныйчулок» и «Буратино».

Издательские решения иногда бывают неудачными, но такие книги остаются незамеченными из-за малых тиражей. Насонова подчеркнула, что даже героиня Пеппи не повлияла негативно на детей, хотя раньше считалось, что она подает плохой пример.

Согласно статистике сети книжных магазинов «Читай-город», в первом квартале 2025 года дети и подростки часто выбирали фантастику, комиксы и сказки. При этом половина из 100 самых популярных произведений написаны российскими авторами.