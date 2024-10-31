Радио «КП»: 31 октября на Руси считался днем, когда истончаются границы между мирами живых и мертвых

Народный праздник Луков день, которым на Руси прозвали 31 октября, сопровождался большим количеством примет и запретов. На какие традиционные верования стоит обратить внимание, рассказало радио « Комсомольская правда ».

Так, предки верили, что в конце октября истончаются границы между мирами живых и мертвых. В домах было принято накрывать богатые столы, оставляя отдельную посуду для усопших родственников. Кроме того, считалось правильным вспоминать почивших близких.

На Руси также думали, что 31 октября все дороги ведут не туда, куда нужно. Особенно боялись предки оказаться на перекрестке. Для защиты от темных сил они надевали одежду наизнанку.