«Работа.ру»: подростки могут получать до 60 тысяч рублей при частичной занятости

Молодым людям доступно множество вакансий. Это не только творческие профессии и промоутеры. Сегодня многие работодатели готовы нанимать подростков в качестве курьеров, сотрудников колл-центров, администраторов и продавцов-консультантов. Об этом рассказал ИА НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

По словам специалиста, молодежь часто нанимают на сезонную работу в рестораны и отели, особенно в туристических регионах. Кроме того, подросткам открыты вакансии в пунктах выдачи заказов, где за день можно заработать до семи тысяч рублей.

«Доход при загрузке в 70-80% времени составляет 40-50 тысяч рублей. Чтобы заработать 50-60 тысяч рублей, нужно будет поработать по 6-7 часов четыре дня в неделю», — сообщил эксперт.

Предложения со сменной работой также многочисленны: здесь можно зарабатывать от двух до семи тысяч рублей за половину дня или целый день. Такие вакансии есть в комплектовке товаров и пунктах выдачи, отметил Ветерков.