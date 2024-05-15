«Работа.ру»: 52% россиян регулярно жалуются на проблемы с сантехникой | 360°

Общество 15 мая 2024, 18:13 «Работа.ру»: 52% россиян регулярно жалуются на проблемы с сантехникой

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Более 52% россиян признались, что практически каждый месяц сталкиваются с различными поломками в доме. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами».

Чаще всего возникают проблемы с сантехникой, в том числе с трубами, кранами и смесителями. На втором месте идут неисправности бытовой техники, на них пожаловались 35% опрошенных. Также регулярно происходят поломки розеток, проводки и освещения, сообщил сайт kp.ru.

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Отмечается, что около 42% россиян не обращаются к специалистам и занимаются ремонтом самостоятельно.