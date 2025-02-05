Психотерапевт Крашкина объяснила, что важно научиться говорить «нет»

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО поделилась советами о том, как научиться отказывать людям.
По мнению специалиста, четкое понимание своих границ может помочь сделать отказ более естественным.
Психотерапевт объяснила, что страх отказа и чувство вины могут быть связаны с внутренними убеждениями и страхом оценки со стороны других людей. Привычка ставить чужие интересы выше своих также играет свою роль, передает kp.ru. Поэтому важно помнить, что каждый имеет право говорить «нет», если что-то идет вразрез с его интересами или вызывает дискомфорт.
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