Психотерапевт Бушталлер: нужно разрешить себе ошибаться и отдыхать без чувства вины

Выгорание — это состояние, при котором человек теряет мотивацию и силы, испытывает проблемы с концентрацией и сном. Врач-психотерапевт Илья Бушталлер рассказал «ФедералПресс» , как предотвратить такой стресс.

«Все начинается с потери мотивации, упадка сил, проблем с концентрацией и нарушением сна», — объяснил специалист.

Он отметил, что в начале проблему можно решить самостоятельно, но потом стоит обратиться за помощью к психотерапевту. Бушталлер дал совет, который поможет избежать эмоционального истощения: разрешите себе ошибаться и отдыхать без чувства вины. По его словам, стремление к перфекционизму лишь усиливает стресс.

Установите личные границы и распределите зону ответственности. Научитесь говорить «нет» новым задачам, найдите смысл своей деятельности, определите, какие ценности стоят за работой и что вас изначально вдохновляло. Обязательно уделяйте внимание восстановлению организма, добавил медик.