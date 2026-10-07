Психолог Жавнеров объяснил, почему книги уступают соцсетям

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал, что многозадачность, уведомления и обилие информации мешают сосредоточиться на чтении. Книге сложно конкурировать с легким медиаконтентом, сообщает ИА НСН .

Аналитический центр НАФИ и книжный сервис Литрес выяснили, что меньше половины россиян способны читать книгу в течение часа без переключения на другие задачи. Среди людей в возрасте 55+ лет таких 52%, среди 35–44-летних — 36%.

Жавнеров пояснил, что читатель начинает отвлекаться, если книга не захватывает его внимание с первых страниц. Большой выбор литературы затрудняет поиск произведения, которое могло бы соперничать с соцсетями.

После чтения опрошенные чаще чувствуют спокойствие (32%), удовлетворение (25%) и вдохновение (11%). После просмотра коротких видео 22% испытывают усталость и хотят отдохнуть от экрана, а 18% ощущают, что потратили время зря.

По словам психолога, короткие видео вызывают бурю эмоций. При этом для достижения успеха он рекомендовал отдавать приоритет развивающему и познавательному контенту.