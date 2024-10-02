Психолог Спижевой: строгость в воспитании однозначно лучше, чем вседозволенность

Психолог Григорий Спижевой высказал свое мнение относительно методов воспитания детей. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, строгость в данном вопросе однозначно лучше, чем вседозволенность. Успех человека определяется не его желаниями, а способностью тормозить «хотелки», пояснил специалист.

«Важно ребенка обучить этому управлению своими импульсами», — отметил психолог.

Он указал на необходимость сформировать умение определять приоритетность задач. Без такого навыка детям будет тяжело учиться и преодолевать бытовые проблемы.