Психолог Спижевой: строгость в воспитании однозначно лучше, чем вседозволенность
Психолог Григорий Спижевой высказал свое мнение относительно методов воспитания детей. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По словам эксперта, строгость в данном вопросе однозначно лучше, чем вседозволенность. Успех человека определяется не его желаниями, а способностью тормозить «хотелки», пояснил специалист.
«Важно ребенка обучить этому управлению своими импульсами», — отметил психолог.
Он указал на необходимость сформировать умение определять приоритетность задач. Без такого навыка детям будет тяжело учиться и преодолевать бытовые проблемы.
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