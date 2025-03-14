Психолог Спижевой: доверие в семье поможет защитить ребенка от груминга

В последнее время в России участились случаи груминга — манипуляций, направленных на установление доверия с детьми ради последующего совращения. В беседе с « ФедералПресс » психолог Григорий Спижевой дал рекомендации родителям, как защитить детей от этой угрозы.

«Преступники используют долгосрочные стратегии, выстраивая контакт с ребенком через похвалу, подарки, поддержку в сложных ситуациях», — пояснил тактику эксперт.

По его словам, важное условие предотвращения подобных ситуаций — создание доверительной атмосферы в семье, где ребенок чувствует себя свободно и может обсуждать любые проблемы, не боясь осуждения или наказания.

Контроль над онлайн-коммуникациями ребенка тоже играет ключевую роль. Необходимо объяснить детям, что нельзя делиться личной информацией, такой как домашний адрес или телефон, с незнакомцами, а также отправлять им фотографии, отметил психолог.