Психолог Смирнова: опыт ночевки у друзей приводит к ощущению ребенком самостоятельности

Родителям не стоит запрещать детям остаться с ночевкой у друзей. Такой опыт приводит к ощущению ребенком самостоятельности, рассказала детский и семейный психолог Светлана Смирнова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, ночевка является для ребенка своеобразным символом того, что он уже приобщен к «крутой касте». Некоторым детям подобный опыт необходим, чтобы ощутить себя частью коллектива.

Начинать такие встречи лучше всего под присмотром взрослых. Им рекомендуется периодически проверять детей в комнате и поставить «родительский контроль» на телефоне, отметила Смирнова.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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