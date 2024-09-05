Психолог Смирнова: опыт ночевки у друзей приводит к ощущению ребенком самостоятельности

Родителям не стоит запрещать детям остаться с ночевкой у друзей. Такой опыт приводит к ощущению ребенком самостоятельности, рассказала детский и семейный психолог Светлана Смирнова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, ночевка является для ребенка своеобразным символом того, что он уже приобщен к «крутой касте». Некоторым детям подобный опыт необходим, чтобы ощутить себя частью коллектива.

Начинать такие встречи лучше всего под присмотром взрослых. Им рекомендуется периодически проверять детей в комнате и поставить «родительский контроль» на телефоне, отметила Смирнова.