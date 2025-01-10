Психолог Самбурский: нежелание убирать елку может сообщать о депрессии

Психолог Станислав Самбурский в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что нежелание избавляться от новогодней елки и праздничной атмосферы может указывать на скрытое депрессивное состояние.

Он отметил, что люди, которые оставляют елку до апреля, могут испытывать так называемое «постпраздничное депрессивное расстройство» или «праздничную зависимость», при которой человеку сложно смириться с окончанием праздника, и он продолжает жить в иллюзорном мире, написал сайт kp.ru.

Специалист добавил, что такая зависимость зачастую связана с недовольством собственной жизнью — будь то работа, которая не приносит удовлетворения, неудачи в личных отношениях или другие проблемы.