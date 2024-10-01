Психолог Самбурский: мини-перерывы помогут пережить шестидневку в конце октября

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце октября. Для людей, которые привыкли к рутине, дополнительный трудовой день может стать серьезным испытанием. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life .

По его словам, с трудностями столкнутся и те, кто привык отсыпаться в субботу за ранние подъемы в будни. Такая привычка формируется годами, из-за чего мозг будет отказываться работать.

Специалист отметил, что справиться со стрессом в шестой день помогут несколько мини-перерывов. Психолог также посоветовал проветривать помещение и выходить на улицу.