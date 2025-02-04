Психолог Самбурский: медитация и молитва помогут успокоиться в аппарате МРТ

Прохождение магнитно-резонансной томографии может спровоцировать приступы тревоги, особенно у тех, кто страдает клаустрофобией. Однако существуют методы, позволяющие уменьшить страх, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в интервью Life .

По его словам, изучение подробной информации о процедуре поможет снизить беспокойство.

«Зайдите на сайт лечебного учреждения и посмотрите инструкцию по подготовке к этому исследованию. Обратите внимание, что в кабинет МРТ нельзя приносить мобильные телефоны, а также любые металлические предметы», — отметил эксперт.

МРТ длится от 20 минут до одного часа, и в течение этого времени необходимо оставаться абсолютно неподвижным. Самбурский предложил использовать данный период для медитаций, дыхательных практик или повторения молитв и стихотворений.