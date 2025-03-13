Психолог Ольга Романив поделилась стратегиями защиты личных границ на семейных встречах. Рекомендации включают дипломатичные ответы, благодарность и смену темы разговора, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, вместо обвинений стоит предложить четкие утверждения о ваших приоритетах, например: «Сейчас я предпочитаю сосредоточиться на других вещах».
Если советы продолжают поступать, поблагодарите собеседника за высказанное мнение и переключите беседу на другую тему. В крайних случаях допустимо покинуть встречу, сохраняя свое спокойствие, посоветовала Романив.
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