Психолог Ольга Романив поделилась стратегиями защиты личных границ на семейных встречах. Рекомендации включают дипломатичные ответы, благодарность и смену темы разговора, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, вместо обвинений стоит предложить четкие утверждения о ваших приоритетах, например: «Сейчас я предпочитаю сосредоточиться на других вещах».

Если советы продолжают поступать, поблагодарите собеседника за высказанное мнение и переключите беседу на другую тему. В крайних случаях допустимо покинуть встречу, сохраняя свое спокойствие, посоветовала Романив.