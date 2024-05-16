Психолог Павловская: гиперконтроль может привести к проблемам в личной жизни | 360°

Общество 16 мая 2024, 17:23 Психолог Павловская: гиперконтроль может привести к проблемам в личной жизни

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В последнее время женщины стали брать на себя слишком много обязанностей и все контролировать. Это может вызвать проблемы в личной жизни, сообщила член профессиональной психотерапевтической лиги Евгения Павловская, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, желание брать все под свой контроль считается одним из проявлений родительской позиции. Такое поведение в семейной жизни нередко приводит к постоянным конфликтам, претензиям и обидам.

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Выход из этой ситуации заключается в осознанности и в изменении внутренней позиции, отметила Павловская.