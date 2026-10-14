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    Психолог Наумова объяснила, как антистресс-игрушки помогают в работе

    Антистресс-игрушки помогают офисным сотрудникам успокоиться и увереннее взяться за задачи. Об этом рассказала психолог, нейропсихолог Наталья Наумова, сообщает Москва 24.

    Наумова объяснила, что такие игрушки напоминают взрослым о детском опыте, когда многое давалось легко, а поддержка помогала верить в успех. По ее мнению, закупки антистресс-игрушек для работников госучреждений имеют смысл.

    Сжимая и разжимая предмет, человек снимает напряжение. Новые тактильные ощущения и необычные детали игрушки помогают отвлечься от рабочих задач и переключить внимание.

    Психолог предупредила о риске зависимости, если человек приписывает предмету магические свойства и считает, что без него не способен успокоиться или справиться с делами. В таком случае Наумова рекомендовала обратиться к специалисту.

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