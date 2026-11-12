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    Психолог Мишина объяснила, почему партнер исчезает после ссоры

    Психолог Мишина: длительное молчание усугубляет проблемы в отношениях

    Партнер может прерывать общение после конфликта из-за страха перед неприятными эмоциями, а не безразличия. Об этом рассказала практикующий клинический психолог Мария Мишина, передает РИАМО.

    По словам Мишиной, человек может бояться конфликта и не уметь выдерживать чужую злость, стыд или разочарование. Исчезновение становится для него быстрым способом снизить напряжение и избежать сложного разговора.

    Пауза в общении иногда помогает успокоиться, но в долгосрочной перспективе такое поведение усугубляет проблемы в отношениях. Психолог подчеркнула, что это не означает, будто молодое поколение хуже справляется с конфликтами. Современные технологии лишь упрощают уход от неприятных разговоров: можно удалить переписку или заблокировать собеседника.

    Мишина посоветовала отказаться от обвинений и спокойно рассказать партнеру о своих чувствах на конкретных примерах. Можно объяснить, что молчание после ссоры вызывает ощущение одиночества, и договориться, когда оба будут готовы вернуться к разговору, сообщает kp.ru.

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