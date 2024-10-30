Психолог Миллер посоветовала зарабатывать деньги привычным способом, а не стуком пальцев

Среди россиян распространяется идея привлечения энергии денег при помощи похлопывания себя пальцами. Однако при желании этим заняться в надежде разбогатеть нужно вызвать специальную бригаду. Таким мнением поделилась в «Инфо 24» психолог Александра Миллер.

Блогер, которая продвигает идею похлопывания пальцами для получения богатства, говорит, что таким образом раскрываются и настраиваются каналы со Вселенной. Однако психолог иронично отметила, что с таким же успехом можно похлопать по лицу мужчину, который в этот момент находится на совещании — и приток энергии денег обеспечен.

Психолог добавила, что лучше зарабатывать деньги привычным способом, тогда результат точно будет.