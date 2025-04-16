Психолог Киселева: привыкнуть к жизни в стрессе можно, но это опасно для нервной системы

Сегодня, 16 апреля, отмечается День всемирной осведомленности о стрессе. Профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета Мария Киселева рассказала kp.ru , что привыкнуть к жизни в постоянном стрессе можно, но это опасно для нервной системы.

Важно понимать, что стресс — это не зло, а реакция организма на события, выходящие за границы обыденности. Он активизирует ресурсы организма, помогает подстраиваться под изменения. Проблема возникает, когда стресс становится хроническим или человек сталкивается с травматическим событием.

Ключевым фактором становится не само событие, а его интерпретация. Один человек воспримет повышение цен как конец света, другой — просто как повод пересмотреть бюджет.

Киселева отмечает, что сегодня стресс отчасти вошел в моду. Люди выбирают неправильные способы избавления от него — алкоголь, заедание, прием лекарств без рекомендации врача. Медикаменты могут быть необходимы, но они не решат основную проблему — отсутствие конструктивных стратегий борьбы со стрессом.