Психолог Карась: техника здорового дыхания поможет справиться со стрессом перед экзаменом | 360°

Общество 14 мая 2024, 15:03 Психолог Карась: техника здорового дыхания поможет справиться со стрессом перед экзаменом

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Стресс перед экзаменами способен перекрыть знания и ввести в ступор. Тщательно спланированный процесс подготовки, включающий полноценное питание и отдых, поможет справиться с эмоциональным напряжением, рассказала психолог Инна Карась в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, она посоветовала заранее изучить несколько методик здорового дыхания.

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«Сконцентрируйтесь на диафрагмальном дыхании, или дыхании животом. В нем активно участвует диафрагма, брюшные мышцы сокращаются. Техника улучшает кровообращение и успокаивает нервную систему», — пояснила эксперт.

По ее словам, также важно не злоупотреблять успокоительными. В данном случае есть риск появления сонливости и заторможенности, добавили «Известия».