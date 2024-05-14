Психолог Карась: техника здорового дыхания поможет справиться со стрессом перед экзаменом | 360°

14 мая 2024, 15:03
Психолог Карась: техника здорового дыхания поможет справиться со стрессом перед экзаменом
Стресс перед экзаменами способен перекрыть знания и ввести в ступор. Тщательно спланированный процесс подготовки, включающий полноценное питание и отдых, поможет справиться с эмоциональным напряжением, рассказала психолог Инна Карась в беседе с «Газетой.ru».
Кроме того, она посоветовала заранее изучить несколько методик здорового дыхания.
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«Сконцентрируйтесь на диафрагмальном дыхании, или дыхании животом. В нем активно участвует диафрагма, брюшные мышцы сокращаются. Техника улучшает кровообращение и успокаивает нервную систему», — пояснила эксперт.
По ее словам, также важно не злоупотреблять успокоительными. В данном случае есть риск появления сонливости и заторможенности, добавили «Известия».
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