Мобильный медкомплекс примет жителей в парке культуры и отдыха Мытищ 12 июля

Мобильный медицинский комплекс продолжит прием жителей в парке культуры и отдыха в Мытищах 12 июля. Там можно пройти диспансеризацию, не прерывая прогулку.

Медицинский автомобиль с врачом и необходимым оборудованием будет стоять у Дворца культуры «Яуза».

«В единый день диспансеризации 12 июля наша поликлиника направляет врача, который будет вести прием в мобильном медицинском комплексе по адресу Мытищи улице Мира, 2 „а“. Всех обратившихся ждет осмотр, заполнение анкеты, антропометрия, измерение внутриглазного давления, забор анализов крови», — сообщила заведующая поликлиникой № 5 Мытищинской больницы Марина Сычева.

Не забудьте взять с собой паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.

Результаты обследования будут доступны в личном кабинете на портале Госуслуг. При необходимости пациентов пригласят на повторный прием для дополнительных исследований.