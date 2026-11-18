Переживания взрослых из-за отсутствия у ребенка друзей могут усугубить его трудности с общением. Родителям стоит сначала справиться со своими эмоциями, а затем помогать ему налаживать контакты, сообщает RT .

Психолог Михаил Хорс пояснил, что ребенок считывает тревогу родителей и тоже напрягается. Окружающие могут воспринимать напряженного человека как недружелюбного.

Эксперт посоветовал считать трудности с общением не бедой, а задачей, которую можно решить постепенно. Взрослым также стоит определить, что они понимают под дружбой: ожидание постоянной поддержки и готовности к самопожертвованию бывает слишком идеалистичным.

Вместо требования «найди друга» Хорс рекомендовал расширять круг контактов ребенка: записать его в кружок или спортивную секцию, при необходимости сменить класс. Общение в играх допустимо, но опасно, если оно остается единственным.

По словам Хорса, пока близких отношений нет, достаточно общения на основе общих интересов.