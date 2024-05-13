Психолог Гифт призвала правильно организовывать досуг дома, чтобы сохранить баланс между работой и отдыхом | 360°

Общество 13 мая 2024, 11:11 Психолог Гифт призвала правильно организовывать досуг дома, чтобы сохранить баланс между работой и отдыхом

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Психолог и писатель Ирина Гифт в разговоре с журналистами РИАМО рассказала о правилах баланса, которые помогут сохранить брак и теплые отношения дома и при этом не испортить коммуникацию с коллегами.

В первую очередь эксперт призывает правильно организовать досуг дома, например, устраивать ужины вместе или по вечерам играть в настольные игры. Многие люди устают на работе и забывают о том, что без поддержания эмоциональной связи в семье их отношения чахнут с каждым днем.

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«Всегда есть возможность проверить почту или пообщаться с коллегами в чате по рабочим вопросам вечером из дома. В итоге рабочий день из восьмичасового превращается в 12-часовой», — пояснила Гифт.

Специалист призвала четко распределить время, когда нужно заниматься работой, а когда можно отключить все уведомления и уделить время семье.