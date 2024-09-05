Психолог Фомин: позитивные установки помогут избежать хандры из-за начала осени

Некоторые люди сталкиваются с хандрой из-за наступления осени. К такому состоянию приводят недостаток солнечного света и чувство упущенных за лето возможностей, передала «Вечерняя Москва» слова психолога Евгения Фомина.

По его мнению, большую роль в данном вопросе играет эмоциональная стабильность. Смена времени года не должна вызывать яркие эмоции.

Эксперт также отметил, что влияние на ситуацию оказывает отношение к происходящим событиям. Важно настроиться на позитивные установки. Так, осень знаменует приближение Нового года с шампанским, красной икрой и красивыми прогулками, добавила газета «Петербургский дневник».

«Замаскированная форма экстремизма». В России призвали запретить движение квадроберов

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте