Психолог Фомин: позитивные установки помогут избежать хандры из-за начала осени

Некоторые люди сталкиваются с хандрой из-за наступления осени. К такому состоянию приводят недостаток солнечного света и чувство упущенных за лето возможностей, передала «Вечерняя Москва» слова психолога Евгения Фомина.

По его мнению, большую роль в данном вопросе играет эмоциональная стабильность. Смена времени года не должна вызывать яркие эмоции.

Эксперт также отметил, что влияние на ситуацию оказывает отношение к происходящим событиям. Важно настроиться на позитивные установки. Так, осень знаменует приближение Нового года с шампанским, красной икрой и красивыми прогулками, добавила газета «Петербургский дневник».