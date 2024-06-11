Психолог Елисеева: звуки природы помогут быстрее заснуть

Чтобы легко и быстро засыпать, можно включить на фоне звуки природы и композиции в жанре транс. Об этом рассказала психолог Ольга Елисеева в беседе с News.ru.

По словам специалиста, выбор музыки достаточно индивидуален. При этом большинство людей, как правило, отлично засыпают под классическую музыку, звуки космоса, детские колыбельные и композиции в жанре female trance vocal.

Психолог посоветовала пробовать слушать новые композиции каждый день и анализировать свои ощущения и чувства, записывая их в дневнике.