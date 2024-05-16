Психолог Белобородова рассказала, что с помощью обиды люди пытаются привлечь внимание к себе | 360°

Общество 16 мая 2024, 15:25 Психолог Белобородова рассказала, что с помощью обиды люди пытаются привлечь внимание к себе

Читать 360 в

Психолог интегративного подхода Ирина Белобородова в беседе с «ТСН 24» рассказала, что обида зачастую становится способом закрыть свои потребности через манипуляции другими людьми. С помощью нее люди пытаются привлечь внимание к себе.

«Это выученное поведение с детского возраста, сигнализирующее об инфантильной позиции. Такой способ обычно только ухудшает отношения и увеличивает дистанцию между людьми», — пояснила специалист.

Реклама

По ее словам, обида — это всегда выбор человека. Невозможно обидеть другого, можно только обидеться. Человек, достигший эмоциональной зрелости, понимает, что он несет ответственность за тот самый выбор. Белобородова призвала отпускать обиды, поскольку они забирают много энергии в фоновом режиме.