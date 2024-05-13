Психолог Андросенко: утро первого рабочего дня после праздников можно использовать для составления плана | 360°

Общество 13 мая 2024, 10:30 Психолог Андросенко: утро первого рабочего дня после праздников можно использовать для составления плана

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Чтобы первый рабочий день после майских праздников не показался долгим и утомительным, утро понедельника можно использовать для составления рабочего плана на неделю. Об этом RT сообщила психолог Елена Андросенко.

Как пояснила специалист, это поможет правильно организовать время и избежать перегрузок. А чтобы восстановить эмоциональное равновесие, нужно сосредоточиться на настоящем и приступить к планированию будущего.

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Андросенко советует россиянам подумать о новых проектах и, если есть желание, поделиться идеями с коллегами.