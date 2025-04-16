Психолог Александрова призвала не поддаваться панике при сливе интимных фото в интернет

Когда личные фотографии интимного характера оказываются в интернете, это всегда шок. Однако психолог и сексолог Евгения Александрова в беседе с Life.ru призвала не воспринимать случившееся как катастрофу. По ее словам, стыдиться должен тот, кто совершил подлый поступок, а не жертва.

Как отметила эксперт, прежде всего нужно не поддаваться страху и панике. Следует сделать скриншоты переписок с шантажистом и сохранить доказательства распространения ваших фотографий.

Затем нужно обратиться в полицию, поскольку слив таких фото является нарушением закона. Также можно сообщить о произошедшем администрации сайта или соцсети, чтобы они удалили материал и заблокировали злоумышленника.

После того как вы предприняли первые шаги, сосредоточьтесь на своем душевном равновесии. Уделите время любимым занятиям: спорту, творчеству, встречам с близкими. Положительные эмоции помогут избавиться от тревоги. Если же проблема продолжает вас беспокоить, обратитесь за помощью к психологу. Он поможет разобраться в чувствах и вернуть уверенность в себе, заключила Александрова.