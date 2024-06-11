Психиатр Шуров сравнил казино с борделями и наркопритонами

Руководители действующих казино заявляют, что их заведения отошли от «мрачного наследия» прошлых лет и стали местом для семейного отдыха. В беседе с Общественной Службой Новостей свое мнение по этому поводу высказал психиатр Василий Шуров.
По его словам, такие азартные развлечения формируют тяжелую зависимость, которая разрушает семьи.
«Я предлагаю пойти дальше и к семейному отдыху приравнять бордели и наркопритоны. Это будет приблизительно одинаково с казино по степени деструктивности для семьи», — отметил врач.
Данная вредная привычка, напомнил специалист, дает самый большой процент суицидов.