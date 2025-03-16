Прокуратура начала проверку в отношении блогера Маркаряна

РИА «Новости» сообщило о проверке прокуратуры в отношении блогера Маркаряна

Доследственная проверка прокуратуры началась в отношении блогера Арсена Маркаряна после его интервью с призывами к терроризму в отношении граждан России с использованием беспилотников. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

В отношении блогера ведут проверку по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Московская прокуратура ранее сообщила, что выявила видеоролик с блогером, который высказал «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России».

В прокуратуре отмечали, что блогер с таким же заявлением выступал в прямом эфире на одном и том же видеохостинге, но на другом канале.

Маркарян — коуч и инфобизнесмен, известный своими мизогинными и противоречивыми высказываниями.