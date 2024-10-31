Прокуратура Москвы предупредила о новой схеме мошенников с «улучшением» качества связи

Мошенники стали использовать новую схему обмана граждан. Она заключается в предложении подключиться к якобы корпоративной программе по улучшению качества связи. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на сотрудников московской прокуратуры.

Правоохранители рассказали, что злоумышленники звонят по телефону и называют себя представителями сотовых операторов. Они перенаправляют доверчивых собеседников в чат-бот для скачивания некого приложения якобы в рамках участия в программе улучшения связи.

После установки вредоносного софта аферисты получают дистанционный доступ к гаджету жертвы, а затем похищают денежные средства. Сотрудники надзорного ведомства призвали никогда не переходить по подозрительным ссылкам.