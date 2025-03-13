Профессор МАРХИ Чередина: работы Руднева отличались зрелостью и мастерством

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося советского архитектора Льва Руднева, чьи работы стали знаковыми для российской столицы. Профессор МАРХИ Ирина Чередина поделилась с RT своим видением творчества деятеля искусства.

Эксперт пояснила, что Руднев принадлежал к числу мастеров с классическим образованием, полученным в Императорской академии художеств у Леонтия Бенуа. Это дало ему прочные профессиональные основы. Его работы отличались зрелостью и мастерством, заявила профессор.

«Руднев очень рано сформировался как зрелый архитектор, его дипломная работа „Университет в столичном городе“ получила очень высокую оценку», — добавила Чередина.

Здание Военной академии имени Фрунзе, построенное в 1937 году, отражает идею военной мощи, а здание Народного комиссариата обороны на Фрунзенской набережной стало еще одним примером представительной архитектуры, сообщила специалист. Самым известным проектом архитектора остается главное здание МГУ на Ленинских горах.