Профессор Крутовский: дети фараонов часто рождались с мутациями из-за близкородственных браков | 360°

Общество 15 мая 2024, 18:15 Профессор Крутовский: дети фараонов часто рождались с мутациями из-за близкородственных браков

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Дети фараонов часто имели различные уродства и мутации в генах из-за близкородственных браков. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова РАН Константин Крутовский в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, такие дети имели более высокую гомозиготность и несли в себе два абсолютно одинаковых гена от общего предка. Из-за этого они страдали гемофилией, карликовостью, полидактилией и эпилепсией, добавил сайт kp.ru.

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При этом Клеопатра VII считалась эталоном красоты, поскольку была внебрачным ребенком ее отца и неизвестной наложницы, отметил Крутовский.