Проект реконструкции Автозаводского парка проходит экспертизы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде проект обновления Автозаводского парка находится на этапе экспертиз и согласований. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов, сообщает НИА «Нижний Новгород» .

Проект предусматривает модернизацию инженерных сетей и замену коммуникаций. В парке планируют создать зоны спокойного отдыха и спортивные площадки, а также благоустроить берега водоемов.

МБУ «Нижегородгражданпроект» разработало документацию. Подготовку проекта начали в 2023 году. В конце 2025 года предварительную стоимость работ оценивали в 4 млрд рублей.

Глава города Юрий Шалабаев отмечал, что реконструкция Автозаводского парка может оказаться масштабнее благоустройства парка «Швейцария» в Советском районе.