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    Проект реконструкции Автозаводского парка проходит экспертизы в Нижнем Новгороде

    В Нижнем Новгороде проект обновления Автозаводского парка находится на этапе экспертиз и согласований. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов, сообщает НИА «Нижний Новгород».

    Проект предусматривает модернизацию инженерных сетей и замену коммуникаций. В парке планируют создать зоны спокойного отдыха и спортивные площадки, а также благоустроить берега водоемов.

    МБУ «Нижегородгражданпроект» разработало документацию. Подготовку проекта начали в 2023 году. В конце 2025 года предварительную стоимость работ оценивали в 4 млрд рублей.

    Глава города Юрий Шалабаев отмечал, что реконструкция Автозаводского парка может оказаться масштабнее благоустройства парка «Швейцария» в Советском районе.

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