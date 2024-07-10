Пресс-служба RT опровергла обвинения Минюста США в создании «ботофермы» для ФСБ

Минюст США в начале 2022 года обвинил Анну Белкину, занимавшую должность заместителя главного редактора RT , в руководстве создания программного обеспечения для управления «фермой ботов», производящей фальшивые новости о США с использованием искусственного интеллекта.

По мнению американского ведомства, в 2023 году один из сотрудников ФСБ основал разведывательную группу, в которую, как предполагается, входили работники RT и разработчик «ботофермы».

Эта группа, как утверждается, должна была распространять российские государственные нарративы через поддельные аккаунты, хотя конкретные доказательства этому не приводятся.

Отвечая на эти утверждения, в пресс-службе RT с иронией отметили, что работа на ферме или в саду является популярным занятием среди многих россиян. Белкина подчеркнула, что не имеет отношения к «ботоферме».