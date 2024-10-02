Преподаватель Татаренко назвала полезной идею чипировать домашних собак в Башкирии за счет бюджета

В Башкирии предложили чипировать домашних собак за счет бюджета. В беседе с RT идею прокомментировала преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

По ее мнению, инициатива является полезной и может сработать.

«За чипирование владельцы платят деньги, и, конечно, многие будут не против делать это бесплатно», — высказалась эксперт.

Она также напомнила, что в соответствующей процедуре нет ничего страшного для питомца. Животному делают подкожный укол с заряженным чипом.