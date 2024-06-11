Преподаватель ГУП Малышенко посоветовал во время грозы держаться подальше от одиноко стоящих деревьев

Во время грозы рекомендуется немедленно покинуть открытые пространства и отойти подальше от одиноко стоящих деревьев и зданий. Об этом рассказал преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения ГУП Игорь Малышенко в беседе с Life.

По словам специалиста, чтобы снизить вероятность поражения молнией, необходимо избегать контакта с водой или металлическими предметами. Последствиями удара могут быть ожоги кожи и тканей, временное нарушение слуха, потеря сознания.

В целом они непредсказуемы и зависят от многих факторов, в том числе от состояния здоровья, отметил Малышенко.

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