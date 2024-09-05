Преподаватель Береснева: высокие зарплаты курьеров связаны с активным развитием сервисов доставки

По данным платформы «Мигрант Сервис», максимальная зарплата курьеров составляет 155 тысяч рублей. В беседе с RuNews24.ru причину сложившейся ситуации объяснила Виктория Береснева, старший преподаватель кафедры киберспорта факультета «Синергии».
По ее мнению, доход курьеров отражает положение дел на рынке труда. Такая работа зачастую связана с физическими нагрузками. Кроме того, она требует высокой отдачи, пояснила специалист.
Она также отметила, что еще одна причина заключается в активном развитии сервисов доставки и маркетплейсов. Организациям приходится создавать условия для привлечения и удержания силы, добавил сайт «Аргументы и факты».
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