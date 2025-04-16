Представитель книжной сети Брычкин: разница в стоимости книг в магазинах и на маркетплейсах не столь велика

Представитель книжной сети «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин рассказал ИА НСН , что разница в стоимости книг в магазинах и на маркетплейсах не столь велика.

Во многом это результат работы с поставщиками: сеть добилась дополнительных скидок и снизила процент наценки на топовые новинки и бестселлеры.

«Мы тоже проводим акции по продаже книг со скидками до 50 %», — подчеркнул представитель сети. Он добавил, что некоторые издатели все еще неохотно идут на контакт, из-за чего разница в цене может быть существенной.

Собеседник также отметил, что инициативы, связанные с ценами, хотя и замедлят падение трафика в рознице, но не вернут покупателей в книжные магазины. При этом он подчеркнул, что книжные создают особую атмосферу, которую ценят любители чтения. На встречах с авторами, в книжных клубах и при выборе книги с помощью консультанта покупатели получают эмоции, знания и впечатления.