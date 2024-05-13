Председатель СНТ Гаген: платить взносы обязаны все члены садового товарищества | 360°

Общество 13 мая 2024, 12:08 Председатель СНТ Гаген: платить взносы обязаны все члены садового товарищества

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Председатель СНТ «Флора» Ленинградской области Елена Гаген рассказала о механизме сбора взносов в садовое некоммерческое товарищество. Соответствующую плату должны осуществлять абсолютно все владельцы участков, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru.

По ее словам, есть два вида взносов: членские и целевые. Первые предназначены для содержания общего имущества, расчетов с поставщиками ресурсов, благоустройства, охраны и налогов.

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Целевые же могут потребоваться при проведении кадастровых работ, переоформлении землеустроительных документов, приобретении имущества общего пользования. Периодичность уплаты регламентирует устав СНТ, пояснила Гаген.