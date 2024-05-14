Потепление придет в Нижегородскую область в конце недели | 360°

Общество 14 мая 2024, 16:52 Потепление придет в Нижегородскую область в конце недели

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Аномально холодная погода установилась в Нижегородской области в мае. Температурный фон вернется в климатическую норму ближе к концу недели, сообщило НИА «Нижний Новгород».

По прогнозам синоптиков, столбики термометров в пятницу поднимутся до +15 градусов, возможны небольшие дожди.

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В выходные на фоне повышенного атмосферного давления установится солнечная и сухая погода. Днем воздух начнет прогреваться до +20 градусов — привычных майских значений.