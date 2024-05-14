Потепление придет в Москву в ближайшие дни | 360°

Общество 14 мая 2024, 13:36 Потепление придет в Москву в ближайшие дни

Читать 360 в

Теплая погода до +21 градуса ожидает жителей Москвы в ближайшие дни. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

По прогнозам специалиста, большую часть недели погоду будет определять антициклон. Он перекроет доступ арктическому воздуху, чтобы немного прибавить тепла в центральной части. Так, к выходным столбики термометров будут показывать от +16 до +21 градуса.

Реклама

Ильин отметил, что ближе к пятнице в Москве могут пройти дожди.