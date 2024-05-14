Потепление придет в Москву в ближайшие дни | 360°

14 мая 2024, 13:36
Потепление придет в Москву в ближайшие дни
Теплая погода до +21 градуса ожидает жителей Москвы в ближайшие дни. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.
По прогнозам специалиста, большую часть недели погоду будет определять антициклон. Он перекроет доступ арктическому воздуху, чтобы немного прибавить тепла в центральной части. Так, к выходным столбики термометров будут показывать от +16 до +21 градуса.
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Ильин отметил, что ближе к пятнице в Москве могут пройти дожди.
Погода в Москве
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