«Постньюс»: единый реестр гидов и экскурсоводов появится в РФ весной 2025 года

Правительство РФ разработало проект постановления о создании единого реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков. Программу планируют запустить в марте 2025 года, сообщил « Постньюс ».

Предполагается, что желающих проводить экскурсии обяжут проходить аттестацию для получения права на туристические прогулки по определенным местам. Решение о квалификации станет принимать специальная комиссия.

Кроме того, будет введено прикрепление к маршрутам. В карточке гида укажут регионы и конкретные объекты, где экскурсоводу разрешено осуществлять профессиональную деятельность.