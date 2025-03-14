Похолодание придет в Нижний Новгород в предстоящие выходные

В предстоящие выходные, 15 и 16 марта, в Нижнем Новгороде ожидается похолодание. Об этом рассказал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на сообщения синоптиков.

В субботу будет пасмурно, без осадков. Днем температура воздуха составит +1… +2 градуса, ночью — до -4 градусов. В воскресенье прогнозируется облачность с прояснениями, температура составит от -4 до +4 градусов.

В Волгоградской области синоптики также предсказывают резкое понижение температуры до +1 градуса.