Похолодание придет в Нижний Новгород в предстоящие выходные

В предстоящие выходные, 15 и 16 марта, в Нижнем Новгороде ожидается похолодание. Об этом рассказал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на сообщения синоптиков.
В субботу будет пасмурно, без осадков. Днем температура воздуха составит +1… +2 градуса, ночью — до -4 градусов. В воскресенье прогнозируется облачность с прояснениями, температура составит от -4 до +4 градусов.
В Волгоградской области синоптики также предсказывают резкое понижение температуры до +1 градуса.
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