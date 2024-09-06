Похолодание до +3 градусов придет в Ростовскую область
Сотрудники Северо-Кавказского УГМС предупредили жителей Ростовской области о похолодании. В эти выходные температура воздуха в регионе опустится до +3 градусов. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.
Пыльная буря накроет Дубовский, Зимовниковский, Заветинский и другие районы. Сильный ветер продолжит бушевать и на выходных. Его порывы составят 18 метров в секунду.
Похолодание затронет преимущественно север области — Шолоховский, Чертковский, Верхнедонский и другие районы.
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